Общество 17 февраля 2023, 12:36 Законопроект о «детях спецоперации» внесли на рассмотрение в Госдуму ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о «детях спецоперации» РИА «Новости»

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Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект закона, который вводит термин «дети спецоперации» и определяет меры поддержки для них. Текст документа опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

«Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации», — отметили в законопроекте.

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По словам руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого, статус «дети СВО» могут получить те россияне, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации, уточнило РИА «Новости».

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Возможно, речь пойдет не только о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, но и о приграничных районах России — курской и белгородской территориях.

Слуцкий пояснил, что законопроект рамочный, в дальнейшем льготы разработают и введут как на федеральном уровне, так и в регионах.

Накануне стало известно, что соцгарантии участников СВО распространят на бойцов ЧВК.