17 февраля 2023, 12:36
Законопроект о «детях спецоперации» внесли на рассмотрение в Госдуму
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о «детях спецоперации»
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект закона, который вводит термин «дети спецоперации» и определяет меры поддержки для них. Текст документа опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.
«Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации», — отметили в законопроекте.
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По словам руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого, статус «дети СВО» могут получить те россияне, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации, уточнило РИА «Новости».
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Возможно, речь пойдет не только о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, но и о приграничных районах России — курской и белгородской территориях.
Слуцкий пояснил, что законопроект рамочный, в дальнейшем льготы разработают и введут как на федеральном уровне, так и в регионах.
Накануне стало известно, что соцгарантии участников СВО распространят на бойцов ЧВК.
Дети
Госдума РФ
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