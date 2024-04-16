Общество 16 апреля 2024, 19:12 Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии Президент Путин распространил выплаты добровольцам СВО на бойцов Росгвардии Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине в рядах формирований Росгвардии, будут получать компенсации за ранение. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Право получения компенсаций теперь распространяется не только на добровольцев, «содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации», но и на росгвардейцев, участвующих в СВО. Если контрактник Росгвардии получит ранение или инвалидность, ему выплатят компенсации, а в случае смерти его родным направят выплаты, сообщил RT.

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Ранее глава государства во время выступления на открытии коллегии Генпрокуратуры указал на важность защиты прав военнослужащих. Путин подчеркнул, что во время региональных поездок много общался с солдатами и офицерами и обсуждал с ними работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.