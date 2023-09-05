Общество 05 сентября 2023, 16:28 Путин распорядился торжественно отпраздновать 80-летие Победы в ВОВ Президент Путин поручил торжественно отпраздновать 80-летие Победы в ВОВ РИА «Новости»

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Праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проходить ярко, торжественно и с глубоким содержанием. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием, и готовить нужно их уже сейчас», — отметил глава государства.

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Он напомнил о проходящей несколько лет назад в московском Манеже выставке «100 раритетов российской государственности». Путин предложил создать похожий проект по теме Великой Отечественной войны и собрать артефакты по ключевым событиям.

Российский лидер назвал подлинные документы «самыми убедительными аргументами» и добавил, что проект поможет со смыслом отпраздновать 9 Мая.

Ранее Путин на встрече со школьниками на уроке «Разговор о важном» назвал Россию непобедимой страной. По его словам, СССР смог победить в Великой Отечественной войне благодаря особому настрою советского народа.