Общество 26 января 2024, 11:22 Путин распорядился изменить закон о льготах для семей Героев России Путин: изменения в закон о льготах семьям погибших героев внесут до 1 апреля РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил предоставить семьям Героев России, получивших звание посмертно, право на льготы. Об этом сообщил сайт Кремля.

Российский лидер распорядился обеспечить членов семей погибших Героев РФ льготами, аналогичными тем, которые предоставляли близким россиян, имевших почетное звание при жизни.

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Изменения в закон внесут до 1 апреля 2024 года. Ответственным за исполнение поручения назначили председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Путин также распорядился перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО не дольше трех месяцев. Эти поручения глава государства дал по итогам беседы с родственниками участников специальной военной операции, встреча с которыми состоялась 7 января.

Ранее российский лидер поблагодарил тех, кто оказывает поддержку родным бойцов СВО на местном уровне. Он указал, что их помощь имеет огромное нравственное значение. Путин также обратил внимание на работу людей, которые находятся рядом с зоной боевых действий.