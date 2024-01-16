16 января 2024, 17:02
Путин обратился к тем, кто помогает бойцам СВО на местном уровне
Путин поблагодарил всех, кто поддерживает бойцов СВО на местном уровне
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность всем, кто на местном уровне оказывать помощь бойцам на передовой и поддерживает семьи военных. Эту тему глава государства поднял на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение».
«Это имеет огромное нравственное значение», — подчеркнул Путин, говоря о людях, которые со своей стороны вносят посильный вклад для поддержки участников СВО и их близких.
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Отдельно он обратил внимание на тех, кто находится в непосредственной близости от зоны боевых действий и работает под обстрелами, помогает старикам, детям, односельчанам и землякам, рискуя собой.
«И, конечно, отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это, действительно, сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить. Хочу поблагодарить всех коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой», — указал глава государства.
Россия
Владимир Путин
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