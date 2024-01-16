Общество 16 января 2024, 17:02 Путин обратился к тем, кто помогает бойцам СВО на местном уровне Путин поблагодарил всех, кто поддерживает бойцов СВО на местном уровне

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Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность всем, кто на местном уровне оказывать помощь бойцам на передовой и поддерживает семьи военных. Эту тему глава государства поднял на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Это имеет огромное нравственное значение», — подчеркнул Путин, говоря о людях, которые со своей стороны вносят посильный вклад для поддержки участников СВО и их близких.

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Отдельно он обратил внимание на тех, кто находится в непосредственной близости от зоны боевых действий и работает под обстрелами, помогает старикам, детям, односельчанам и землякам, рискуя собой.

«И, конечно, отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это, действительно, сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить. Хочу поблагодарить всех коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой», — указал глава государства.