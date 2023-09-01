Важное 01 сентября 2023, 15:27 Путин заявил, что российская система образования должна стать примером Путин: России нужно быть примером по созданию условий для обучения детей РИА «Новости»

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Россия должна и дальше быть примером по созданию хороших условий для обучения молодых людей. На это указал президент Владимир Путин во время церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах страны.

«Убежден, что Россия должна и дальше быть примером по созданию условий для обучения подрастающего поколения. Для этого мы сами должны постоянно развиваться и идти вперед», — сказал он.

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Глава государства отметил, что в России 1 сентября 2023 года открывают свои двери 160 новых школ и почти 1300 учебных заведения, в которых прошел капитальный ремонт. По его словам, свыше 630 тысяч российских школьников таким образом получат возможность учиться в комфортных и современных условиях.

Путин добавил, что такие проекты капремонта и строительства удалось реализовать в Донецкой Народной Республике, Дагестане, Ростовской и Московской областях. В формате видеоконференции он попросил глав этих регионов рассказать, как жизнь учеников изменится с открытием этих новых или модернизированных учебных учреждений.

Президент заявил, что важно продолжить оснащать их скоростным интернетом.