Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2023 года | 360°

Общество 11 октября 2022, 15:18 Поделиться Telegram

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Viber Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2023 года Президент РФ Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2023 года РИА Новости

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Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил действие введенного в 2014 году продовольственное эмбарго до 31 декабря 2023 года. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Российский лидер ввел продовольственное эмбарго в ответ на международные санкции, введенные в 2014 году.

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«Продлить действие экономических мер с 1 января до 31 декабря 2023 года, предусмотренное президентским указом в целях обеспечения безопасности России с 6 августа 2014 года», — говорится в тексте указа.

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Глава государства 6 августа 2014 года ввел запрет на импорт из Канады, Австралии, Норвегии, США и Евросоюза отдельных видов фруктов, овощей, рыбы, молочной и мясной продукции.

В августе 2015 года кабинет министров добавил в список стран, в отношении которых действуют ограничения на ввоз продовольствия, сырья и сельскохозяйственной продукции, Украину, Лихтенштейн, Исландию, Черногорию и Албанию.

Ранее Путин заявил, что Россия готова помогать продовольствием беднейшим странам, писал RT.

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