Путин заявил, что Россия готова помогать беднейшим государствам | 360°

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Путин заявил, что Россия готова помогать беднейшим государствам

Президент РФ Путин: Россия готова оказывать помощь беднейшим странам

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Россия готова помогать беднейшим странам, заявил президент Владимир Путин в видеообращении в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Трансляция поздравления появилась на сайте Кремля.

Путин сообщил, что Россия полностью обеспечивает свой внутренний рынок «по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов», а также успешно решает вопросы продовольственной безопасности и наращивает экспортные возможности.

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«Готовы — подчеркну это особо — вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — добавил глава государства.

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Все эти достижения он назвал результатом усилий работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Президент отметил, что перед агропромышленным комплексом сейчас, в условиях «беспрецедентного санкционного давления», стоят новые задачи.

«Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства, использовать введенные ограничения для собственного развития», — подчеркнул Владимир Путин.

Сельское хозяйство

Владимир Путин

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