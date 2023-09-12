12 сентября 2023, 13:08
Путин призвал укреплять престиж материнства и отцовства в России
Путин: в России важно укреплять традиционные и религиозные ценности
В России по всем направлениям нужно вести работу по укреплению традиционных ценностей, в том числе религиозных, а также повышению престижа материнства и отцовства. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на ВЭФ-2023.
«Работать надо напряженно по всем направлениям, в том числе, кстати говоря, и в информационной сфере», — подчеркнул он.
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По словам Путина, при поддержке общественности и СМИ необходимо поднимать престиж материнства, отцовства и побуждать людей иметь здоровую семью, укрепляя тем самым традиционные ценности.
«Это большой комплекс работ», — констатировал президент России.
Ранее вице-премьер Андрей Белоусов назвал Россию «спасательной соломинкой» для традиционных ценностей Запада. По его словам, США и страны ЕС не являются врагом РФ, так как там есть общественные слои, поддерживающие сформированные ранее устои.
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