Общество 13 июня 2023, 10:48 Белоусов назвал Россию «спасательной соломинкой» для традиционных ценностей Запада Вице-премьер Белоусов: РФ может стать хранительницей ценностей европейской цивилизации РИА «Новости»

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Запад не является врагом России, поскольку там существуют общественные слои, поддерживающие традиционные ценности. Об этом в интервью РБК в рамках «ПМЭФ Клуба» рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, сейчас западные силы стремятся разрушить сформированные ранее ценности. Однако не все поддерживают эту тенденцию — на Западе еще сохранились элиты, у которых есть запрос на традиционные ценности. Россия может стать для них спасательной соломинкой, которая сохранит привычный уклад.

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«Россия может стать хранительницей традиционных ценностей Запада — западной христианской цивилизации, европейской цивилизации», — отметил он.

Президент России Владимир Путин заявлял, что страны Запада уничтожают традиционные, фундаментальные семейные ценности. По его словам, в РФ дела обстоят иначе — в стране прикладывают усилия при создании условий для народосбережения, роста рождаемости и продолжительности жизни.

Ранее в России предложили отменить процедуру по смене пола в паспорте и других документах. Также врачам хотят запретить проводить операции по смене пола.