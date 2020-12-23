Путин призвал своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье

Президент Владимир Путин заявил о необходимости реагировать на необоснованный рост цен на жилье. Такое заявление он сделала на заседании Госсовета.

По словам главы государства, льготная ипотека под 6,5% работает, но увеличение стоимости жилья может свести к нулю значительную часть предпринятых усилий.

«Если у нас цены будут расти дальше на жилье, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, она если не сведется к нулю, то, во всяком случае, эти усилия серьезно пострадают», — заявил Путин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых стартовала в России в мае. Воспользоваться такой ставкой можно будет до 1 июля 2021 года. Жители Москвы, Петербурга и Ленинградской области могут приобрести жилье в новостройке при кредите не более 12 миллионов рублей. В других регионах стоимость квартиры должна быть не более шести миллионов рублей.