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    23 декабря 2020, 14:34

    Путин призвал своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье

    Юлия Булыгина

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости реагировать на необоснованный рост цен на жилье. Такое заявление он сделала на заседании Госсовета.
    Путин призвал своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье

    По словам главы государства, льготная ипотека под 6,5% работает, но увеличение стоимости жилья может свести к нулю значительную часть предпринятых усилий.

    «Если у нас цены будут расти дальше на жилье, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, она если не сведется к нулю, то, во всяком случае, эти усилия серьезно пострадают», — заявил Путин.

    Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых стартовала в России в мае. Воспользоваться такой ставкой можно будет до 1 июля 2021 года. Жители Москвы, Петербурга и Ленинградской области могут приобрести жилье в новостройке при кредите не более 12 миллионов рублей. В других регионах стоимость квартиры должна быть не более шести миллионов рублей.