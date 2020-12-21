Пять событий, которые сделали 2020 год лучше

2020 год оказался жестким, но в нем все-таки были позитивные моменты. Мы выбрали для вас пять хороших новостей — они из разных областей и никак не связаны между собой, но зато о них узнала вся Россия. Тут и бой Хабиба, и выходы приставок, и даже веселая история Артема Дзюбы — согласитесь, она помогла на время забыть о коронавирусе.

Новые консоли

Историю PlayStation и Xbox можно начинать со слов: «издревле было два воюющих народа», — ведь производители консолей Sony и Microsoft — вечные соперники. Выход новых приставок для фанатов — чуть ли не самое важное и ожидаемое событие года. И компании в ноябре 2020 года все-таки порадовали геймеров некстгеном.

Гиганты почти одновременно выпустили новые консоли: PlayStation — пятую версию, а Xbox — модели под названием Series X и S. У Sony тоже вышло сразу две версии — с дисководом и без него. Модель с поддержкой Вlu-rау в официальном магазине стоила 47 тысяч, а другая — 38 тысяч рублей. Их раскупили мгновенно (после чего начались отмены предзаказов), и сейчас приобрести приставку можно только у перекупщиков, которые заломили цену в два раза больше начальной. В первые дни продавцы предлагали PS5 за 130 тысяч рублей, а к началу декабря стали чуть более совестливыми, согласившись на 80 тысяч рублей. У Xbox такого ажиотажа не было.

Производители работали не только над техническим наполнением приставок, но и придумали любопытные дизайнерские решения. Из плоского квадрата PS5 превратилась в космический корабль на минималках. А Xbox Series X из огромной коробки преобразился в… такую же коробку, только побольше.

Смотрите сами.

Источник фото: официальные сайты PS5 и Xbox

Артем Дзюба

В начале ноября вся Россия говорила об Артеме Дзюбе. Его история со слитым интимным видео вызывала преимущественно улыбку (конечно, не у самого футболиста).

На календаре первые дни ноября. В Сети вдруг появляется ролик, где Артем Дзюба мастурбирует перед камерой. Видео у футболиста украли какие-то анонимные ребята, которые сразу сказали ему: либо пять миллионов долларов, либо ролик окажется в интернете, писали СМИ. Как вы поняли, Дзюба денег не дал.

Наверное, в какой-то момент он об этом пожалел. Ведь у него начались проблемы в карьере: его не взяли на сборы национальной команды, лишили капитанской повязки в составе «Зенита» (хотя на матч с «Арсеналом» в конце ноября он вышел с повязкой).

В итоге Дзюба извинился за скандал, но в спортивных кругах его все равно осуждали. Зато знаменитости и даже пилоты «Победы» с удовольствием поддержали футболиста (руководство перевозчика позднее наказали за это). Но это событие стало единственным, которое смогло на несколько дней оторвать россиян от обсуждения коронавируса, выборов в США и всех остальных новостей. Про видео с Дзюбой говорили везде — начинает от личных переписок и баров до пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Успех Хабиба

После смерти отца и тренера Хабиба Нурмагомедова летом 2020-го всем было интересно, что будет дальше с непобедимым орлом, как он будет драться? И как раз на октябрь назначили бой, который буквально стал противостоянием России и Америки. Фанаты ждали с нетерпением и надеялись на победу.

В октагон 24 октября вышли двое: непобедимый Хабиб (тогда еще 28 побед и ни одного поражения) и почти непобедимый Джастин Гейджи (25:3). Как вы поняли, американец покинул октагон без титула. Но все-таки в тот вечер удар получил не только Гейджи, но и фанаты: Нурмагомедов заявил, что это была его последняя, 29-я победа и больше драться за титулы он не будет.

В любом случае интересно наблюдать за жизнью и карьерой самого успешного российского бойца смешанных единоборств. Тем более что пока нет уверенности, что больше он не окажется в октагоне. Не только его менеджер намекал на возвращение, но и президент UFС Дэйна Уайт, который готов дать Нурмагомедову за бой 100 миллионов долларов.

Однако Хабиб теперь занимается совсем не боями. Он пытается раскрутить новый оператор связи.

Разблокировка Telegram

В июне Роскомнадзор разблокировал Telegram. В ведомстве, видимо, признали, что мессенджер невозможно заблокировать технически. И все пользователи ощутили это на себе, ведь Telegram работал почти без проблем все это время. В соцсети регистрировались известные политики, журналисты, общественные деятели.

Но одна проблема все-таки была: непонятное заявление Минкомсвязи в 2019 году. Тогда замглавы ведомства сказал: «Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом». То есть приложение заблокировано для россиян, но пользоваться им можно. В любом случае люди продолжили чатиться в Telegram.

И самое комичное во всей истории с Telegram и Роскомнадзором — в ноябре у ведомства появился Telegram-канал. Казалось бы, ты должен был бороться со «злом», а не примкнуть к нему. И таких шуток было много.

Льготная ипотека

2020-й хоть как-то помог людям, которые хотели купить новую квартиру. С мая в России стартовала программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Москвичи, петербуржцы и жители Ленинградской области с тех пор могут с чуть меньшими затратами обрести свое уютное гнездышко в новостройке при кредите не более 12 миллионов рублей. Ипотека дается сроком на 20 лет, а первоначальный взнос составляет минимум 15%.

Жителей других регионов тоже не обделили, только условия чуть изменили. Там можно приобрести квартиру в ипотеку с кредитом не более шести миллионов рублей.

Льготная ипотека будет действовать до 1 июля 2021 года, так что еще не поздно обсудить с семьей большую покупку. Главное не опоздать — аналитики посоветовали перенести покупку квартиры на 2021 год. Ведь январь и февраль всегда характеризуются низким спросом, а значит, рост цен на жилую недвижимость остановится.