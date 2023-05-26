Общество 26 мая 2023, 18:41 Путин призвал создать свободную экономическую зону в новых регионах России Путин настоял на скорейшем создании свободной экономической зоны в новых регионах Пресс-служба Минобороны

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В России необходимо срочно принять законопроект о создании свободной экономической зоны в Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом на встрече с членами «Деловой России» заявил президент Владимир Путин.

«Необходимо принять этот закон как можно скорее. После первого чтения в парламенте нужно быстро провести второе и третье, чтобы он вступил в силу», — сказал Путин.

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Глава государства отметил, что правительство должно проработать это вопрос.

«Сегодня переговорю с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, чтобы поработал с коллегами. Чтобы приняли законопроект, и он заработал как можно раньше», — добавил президент.

В 2023 году новые регионы России получат дотации из государственного бюджета на 410,7 миллиарда рублей. Деньги пойдут на поддержку населения, заработную плату и социальные выплаты.