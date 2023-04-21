Деньги 21 апреля 2023, 11:47 Новые регионы России в 2023 году получат 410,7 миллиарда рублей дотаций РБК: Четыре новых региона России получат из федерального бюджета 410,7 млрд рублей РИА «Новости»

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Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав России, получат из федерального бюджета 410,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК.

Эти средства являются дотациями на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. По мнению экспертов, деньги пойдут на социальные выплаты, заработную плату и поддержку населения.

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«В новых регионах доля федеральных трансфертов в доходах будет самой высокой по стране — от 84 до 99%», — написало издание.

Президент Владимир Путин заявил, что новые регионы многие годы стремились стать частью России. Условия муниципального и регионального управления в них отличались от российских, поэтому им нужно помочь.

Ранее «360» писал, что создание свободной экономической зоны поможет новым регионам встать на ноги. Политолог Александр Дудчак в беседе с редакцией объяснял, что это значит и какие плюсы получит вся страна.