Общество 01 февраля 2024, 18:36 Путин призвал бизнес включиться в подготовку современных кадров Путин: бизнес должен помочь в подготовке кадров в сфере экономики РИА «Новости»

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Бизнес должен включиться в процесс подготовки нужных экономике профессиональных кадров. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения со студентами российских вузов на совещании, посвященном развитию кампусов.

«Бизнес должен включаться в решение одной из задач, которые стоят перед страной. Она называется подготовка современных, нужных экономике кадров», — сказал он.

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По словам главы государства, нужно учитывать опыт, полученный при реализации планов по развитию образовательной инфраструктуры, в том числе федеральной программы возведения университетских кампусов. Путин назвал открытие кампусов хорошим примером партнерства государства и бизнеса по развитию кадрового потенциала России.

В ходе выступления президент отметил, что сейчас в стране нужно сделать акцент на работу по обеспечению нового поколения условиями для карьерного роста и самореализации.