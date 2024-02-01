Важное 01 февраля 2024, 17:58 Путин призвал создать все условия для самореализации молодежи Путин: необходимо уже сейчас создать условия для самореализации нового поколения РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России необходимо уже сейчас работать над тем, чтобы обеспечить новое поколение условиями для карьерного роста и самореализации. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию и строительству студенческих кампусов.

«Сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста», — подчеркнул он.

Реклама

Глава государства отметил, что такие меры необходимы, чтобы молодежь и стала настоящими профессионалами, и получила надежные, ценностные нравственные ориентиры.

«Это без всякого преувеличения задача стратегического, общенационального уровня», — обратил внимание Путин.

Он добавил, что федеральные власти во взаимодействии с регионами и при поддержке бизнеса реализуют ряд больших проектов по развитию образовательной инфраструктуры.

В четверг, 1 февраля, президент посетил выставку «Россия», чтобы принять участие в закрытии съезда «Движения Первых».