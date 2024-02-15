Общество 15 февраля 2024, 11:42 Путин присвоил космонавту Корсакову звание Героя России Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту Корсакову РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить космонавту-испытателю Сергею Владимировичу Корсакову звание Героя Российской Федерации», — говорится в тексте указа Путина.

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Космонавты традиционно получают «Золотую Звезду» Героя России за свой первый полет в космос.

Кроме того, Корсакову присвоили звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Корсаков Денис Матвеев и Олег Артемьев пробыли 195 суток на Международной космической станции с 18 марта по 29 сентября 2022 года. Матвеев и Артемьев во время полета совершили пять выходов в открытое комическое пространство для интеграции в отечественный сегмент станции модулей «Причал» и «Наука».

Корсаков выходов в открытый космос не совершал, так как работал бортинженером МКС.