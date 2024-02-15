15 февраля 2024, 11:42
Путин присвоил космонавту Корсакову звание Героя России
Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту Корсакову
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
«Присвоить космонавту-испытателю Сергею Владимировичу Корсакову звание Героя Российской Федерации», — говорится в тексте указа Путина.
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Космонавты традиционно получают «Золотую Звезду» Героя России за свой первый полет в космос.
Кроме того, Корсакову присвоили звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
Корсаков Денис Матвеев и Олег Артемьев пробыли 195 суток на Международной космической станции с 18 марта по 29 сентября 2022 года. Матвеев и Артемьев во время полета совершили пять выходов в открытое комическое пространство для интеграции в отечественный сегмент станции модулей «Причал» и «Наука».
Корсаков выходов в открытый космос не совершал, так как работал бортинженером МКС.
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