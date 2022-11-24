Подмосковье 24 ноября 2022, 18:44 Экипаж экспедиции МКС-67 наградили в Звездном Городке пресс-служба «Роскосмоса»

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В Казахстане 29 сентября совершил штатную посадку корабль «Союз МС-21» с участниками экспедиции МКС-67. В составе экипажа были космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Сегодня в Звездном Городке прошла церемония их награждения. О своем полете космонавты рассказали корреспонденту «360».

«Было такое ощущение небольшой отстраненности от земли и позволило переосмыслить какие-то вещи, происходящие как на планете, так и внутри себя. Сложно передать словами это ощущение — нужно попробовать», — поделился космонавт Сергей Корсаков.

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«Ну сначала мы испытали перегрузку, а потом мы испытали невесомость. Так это и было», — рассказал Денис Матвеев.

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Сергей Корсаков и Денис Матвеев — два бортинженера, 67-я экспедиция была их дебютом в космосе, для Олега Артемьева этот полет стал третьим.

Во время полета Олег Артемьев и Денис Матвеев совместно выполнили четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 26 часов 8 минут. Пятый выход в открытый космос в рамках экспедиции Олег Артемьев совершил вместе с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти.

Одной из задач во время выходов в открытый космос была — опробовать руку-манипулятор. Она предназначена для дооснащения станции и позволяет переносить модули и радиатор-теплообменник.

« Он представляет собой такую руку механизированную длиной 11 метров, которая может управляться как изнутри станции, так и снаружи», — пояснил Сергей Корсаков.

По итогам испытаний манипулятор прошел сертификацию и допущен к эксплуатации.

Сегодня в Звездном Городке прошла торжественная церемония вручения наград участникам полета. С возвращением их поздравил глава округа.

« Мы вас ждали с нетерпением, смотрели в прямом эфире за всеми вашими событиями. Хочу вас поблагодарить», — сказал глава г. о. Звездный Городок Евгений Баришевский.

Тем не менее, работы предстоит еще очень много. Команда подготовила плацдарм для следующих экипажей — в ближайшее время прогнозируется очень значимый выход в открытый космос.

« Будет развертывание радиатора, установка на многоцелевом лабораторном уровне. Это будет один из самых интереснейших выходов в истории нашей космонавтики, и мы гордимся, что мы его подготовили», — сказал космонавт Олег Артемьев.

Старт космического корабля «Союз МС-21» с экипажем состоялся 18 марта 2022 года. Впервые на МКС полетел экипаж, состоящий из трех профессиональных российских космонавтов, каждый из них в разные годы окончил МГТУ имени Баумана, поэтому старт получил название «Бауманский».

Всего за эту экспедицию Олегу, Денису и Сергею удалось провести 43 эксперимента российской научной программы, а еще пять — случились в автоматическом режиме. Общая продолжительность работы экипажа на МКС составила 195 суток.

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