Путин предложил оставить Москалькову на посту омбудсмена в России

Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой на должность омбудсмена в России на новый пятилетний срок. Об этом сообщил сайт Кремля.

1 апреля Путин провел ежегодную рабочую встречу с Москальковой.

«Президент отметил рост доверия граждан к институту уполномоченного, о чем свидетельствует в том числе количество обращений — более 205 тысяч за пять лет, выделил активную правозащитную работу Татьяны Москальковой в период пандемии новой коронавирусной инфекции, а также вклад омбудсмена в защиту прав граждан России за рубежом», — сообщила кремлевская пресс-служба.

После встречи он внес ее кандидатуру на занимаемый пост на следующие пять лет в нижнюю палату парламента.

Татьяна Москалькова работает уполномоченным по правам человека в России с 22 апреля 2016 года. До нее этот пост занимала Элла Памфилова, которая сейчас возглавляет ЦИК.