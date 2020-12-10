Омбудсмен Москалькова подвела итоги работы за последние пять лет

«120 уголовных дел было возбуждено за 5 лет по инициативе омбудсмена. Оказано содействие в восстановлении прав 5307 участников уголовного процесса. Приговоры изменены либо уголовное преследование прекращено в отношении 33 лиц», — процитировало фрагмент материала ИА RNS.

По словам омбудсмена, при ее содействии за пять лет 60 тысячам работников выдали в целом 1,3 миллиарда рублей зарплаты. Помимо прочего, за это время были защищены трудовые права более 70 тысяч человек, а 25 тысячам жителям России восстановили права в сфере ЖКХ. Еще 2,5 тысячи человек предоставили квартиры и субсидии на жилье.

Также в это время стартовала программа помощи пострадавшим «валютным ипотечникам». Было выделено дополнительно два миллиарда рублей, благодаря которым свою недвижимость сохранили более семи тысяч человек.