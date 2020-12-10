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    10 декабря 2020, 14:42

    Омбудсмен Москалькова подвела итоги работы за последние пять лет

    Полина Петрова

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в колонке для «Российской газеты» подвела итоги работы, выполненной за последние пять лет. За этот период по ее инициативе было возбуждено 120 уголовных дел.
    Омбудсмен Москалькова подвела итоги работы за последние пять лет

    «120 уголовных дел было возбуждено за 5 лет по инициативе омбудсмена. Оказано содействие в восстановлении прав 5307 участников уголовного процесса. Приговоры изменены либо уголовное преследование прекращено в отношении 33 лиц», — процитировало фрагмент материала ИА RNS.

    По словам омбудсмена, при ее содействии за пять лет 60 тысячам работников выдали в целом 1,3 миллиарда рублей зарплаты. Помимо прочего, за это время были защищены трудовые права более 70 тысяч человек, а 25 тысячам жителям России восстановили права в сфере ЖКХ. Еще 2,5 тысячи человек предоставили квартиры и субсидии на жилье.

    Также в это время стартовала программа помощи пострадавшим «валютным ипотечникам». Было выделено дополнительно два миллиарда рублей, благодаря которым свою недвижимость сохранили более семи тысяч человек.