Путин поздравил жителей Москвы с Днем города

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей и мэра столицы Сергея Собянина с Днем города. Он выразил уверенность, что жители и гости города с пониманием отнесутся к тому, что в этом году праздник пройдет без традиционных массовых мероприятий.

«Уважаемые москвичи, уважаемый Сергей Семенович, я сердечно поздравляю вас с праздником — с Днем города! В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием. И вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны», — сказал Путин.

Столица России на этих выходных празднует свой 873-й день рождения. Концертов и массовых гуляний из-за пандемии коронавируса не будет. Основная тема праздника — «Музейная Москва». Жителей и гостей города бесплатно приглашают в 86 московских музеев.

Некоторые столичные парки оформят в стилях разных эпох, на открытом воздухе пройдут пленэры для художников-любителей, а на городских улицах состоятся тематические фестивали, посвященные наукам, искусству и современным технологиям.