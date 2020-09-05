День города начали отмечать в Москве. Праздник будет необычным из-за коронавируса

Москва начала праздновать свой 873-й день рождения. В этом году из-за пандемии коронавируса не будет концертов и массовых гуляний. Основная тема праздника — «Музейная Москва».

«Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 86 московских музеев и выставочных залов. Однако забота о здоровье ­— прежде всего! В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение организовано по предварительной записи», — сообщил сайт mos.ru.

В праздновании Дня города примут участие музеи Владимира Маяковского и Марины Цветаевой, Государственный Дарвиновский музей, музеи героев Советского Союза и России, обороны Москвы, космонавтики и другие учреждения культуры.

Некоторые столичные парки оформят в стилях разных эпох. На открытом воздухе пройдут пленэры для художников-любителей. На городских улицах пройдут тематические фестивали, посвященные наукам, искусству и современным технологиям. Специалисты прочитают лекции на самые разные темы. Фермеры предложат москвичам и гостям города свои продукты и цветы.

Mos.ru напомнил, что мероприятия организовали с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Все участники праздника должны иметь с собой средства индивидуальной защиты.