Общество 20 ноября 2023, 13:10 Путин поздравил специалистов транспортной отрасли с профессиональным праздником Путин отметил вклад транспортной отрасли в развитие российской экономики РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поздравил специалистов и ветеранов транспортной отрасли страны с профессиональным праздником. Торжественную телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

В понедельник, 20 ноября, в России отмечают День работника транспорта. Президент отметил, что благодаря этой сфере повышается экономика страны и качество жизни людей.

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«Транспортный комплекс традиционно играет важную системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы», — указали в телеграмме.

Как отметил RT, глава государства пожелал всем причастным к празднику здоровья и успехов. По его словам, миллионы работников сферы знают свое дело, ежедневно трудясь с полной отдачей. Путин призвал использовать российские технологии и внедрять экостандарты в транспортную отрасль страны.

Глава государства примет участие в онлайн-саммите G20 22 ноября. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин изложит позицию страны по «весьма неспокойной нынешней ситуации».