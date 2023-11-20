20 ноября 2023, 12:36
Путин изложит позицию России по «неспокойной ситуации» на онлайн-саммите G20
Песков: Путин примет участие в онлайн-саммите G20
Президент Владимир Путин выступит на онлайн-саммите G20, который состоится 22 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Да, планируется [выступление Путина на онлайн-саммите „Большой двадцатки“]», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Реклама
Он также рассказал о повестке мероприятия. Глава государства на саммите поднимет вопрос о «весьма неспокойной нынешней ситуации».
«Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Саммит «Большой двадцатки» состоится в онлайн-режиме. Организатором мероприятия стала Индия. С инициативой о его проведении выступил премьер страны Нарендра Моди. В рамках онлайн-заседания лидеры G20 обсудят выдвинутые на сентябрьском саммите в Нью-Дели инициативы, чтобы ускорить их развитие.
Саммиты
G20
Международные отношения
Владимир Путин
Реклама
Реклама