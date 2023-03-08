08 марта 2023, 11:39
Путин поздравил с 8 Марта учительницу из Омской области, чей сын героически погиб в СВО
Президент РФ Путин поздравил с 8 Марта жительницу Омской области, чей сын погиб в СВО
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением с Международным женским днем учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын героически погиб при исполнении воинского и гражданского долга на Украине. Текст опубликован на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Гульборшон Айдархановна вот уже более 40 лет преданно работает учителем в родном селе Старинка и воспитала благородного сына.
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«Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу», — написал Путин.
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Президент подчеркнул, что российский боец Азамат Хаиржанов погиб, защищая Отечество, но память о нем и всех героях навсегда сохранится в сердцах боевых товарищей, близких и руководства страны.
Ранее Владимир Путин поздравил всех россиянок с 8 Марта, отдельно он отметил работу женщин-военнослужащих, медсестер и врачей, которые находятся на передовой.
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Владимир Путин
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