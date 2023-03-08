Общество 08 марта 2023, 11:39 Путин поздравил с 8 Марта учительницу из Омской области, чей сын героически погиб в СВО Президент РФ Путин поздравил с 8 Марта жительницу Омской области, чей сын погиб в СВО "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением с Международным женским днем учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын героически погиб при исполнении воинского и гражданского долга на Украине. Текст опубликован на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Гульборшон Айдархановна вот уже более 40 лет преданно работает учителем в родном селе Старинка и воспитала благородного сына.

Реклама

«Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу», — написал Путин.

Реклама

Президент подчеркнул, что российский боец Азамат Хаиржанов погиб, защищая Отечество, но память о нем и всех героях навсегда сохранится в сердцах боевых товарищей, близких и руководства страны.

Ранее Владимир Путин поздравил всех россиянок с 8 Марта, отдельно он отметил работу женщин-военнослужащих, медсестер и врачей, которые находятся на передовой.