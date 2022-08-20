Путин поздравил режиссера Кончаловского с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения продюсера, сценариста, режиссера кино и театра Андрея Кончаловского, который 20 августа празднует свое 85-летие. Телеграмму главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Андрей Сергеевич! Примите поздравления с 85-летием. В России и за ее пределами вас знают как преданного любимому делу человека, выдающегося сценариста и режиссера. Желаю Вам доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего», — говорится в поздравлении президента.

Путин отметил, что картины Кончаловского удостоены множества престижных профессиональных премий и наград.

«Ваши работы отличаются блестящими актерскими ансамблями, неординарностью замысла, почерком настоящего Мастера и Творца и становятся событием в отечественном и мировом кинематографе», — добавил он.

В Подмосковье в честь дня рождения Кончаловского на открытых площадках покажут его кинокартины «Человек неунывающий», «Дорогие товарищи!», «Первый учитель» и другие. Всего запланированы показы на 16 площадках в 14 городских округах.