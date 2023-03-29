Важное 29 марта 2023, 14:53 Путин потребовал поддерживать тенденцию по росту продолжительности жизни в стране Президент Путин: надо поддерживать тенденцию по росту продолжительности жизни в России РИА «Новости»

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Власти России на всех уровнях должны сделать так, чтобы тенденция на рост продолжительности жизни в стране сохранилась. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, которое проходит в режиме видеоконференции.

Он привел данные Росстата, согласно которым продолжительность жизни в России за 2022 год выросла на 2,7% и составляет сейчас 72,8 года. Также продолжает уменьшаться смертность.

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«Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии. Это интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти», — подчеркнул президент.

Путин обсудил с кабмином и вопрос безработицы в стране. Он отметил, что она остается на рекордно низком уровне. При этом в некоторых регионах вопрос все еще не решен. Российский лидер призвал правительство более активно действовать в этом направлении.