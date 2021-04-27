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    27 апреля 2021, 15:06

    Путин потребовал обеспечить контроль над реализацией своего послания

    Ольга Назаркина

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на активную реализацию и экспертную проработку мер, озвученных им в послании Федеральному собранию. Этот процесс должен быть взять под парламентский контроль, добавил глава государства, выступая на заседании Совета законодателей, сообщило РИА «Новости».

    Путин потребовал обеспечить контроль над реализацией своего послания

    Путин напомнил, что в послании были озвучены конкретные задачи, которые предстоит решить для улучшения качества жизни россиян.

    «Я здесь, конечно же, очень рассчитываю на нашу с вами активную совместную работу, на вашу поддержку, <...> эффективное законодательное сопровождение и, конечно, на постоянный настойчивый, без всяких поблажек парламентский контроль», — сказал президент.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы уже работают над планом по реализации послания президента. На заседании 22 апреля они представили свои наработки по внесению изменений в законотворческие проекты на текущую сессию и до конца этого года. По мнению Матвиенко, законодательное обеспечение отдельных инициатив, которые прозвучали в ходе послания президента, завершится вовремя.