Путин потребовал обеспечить контроль над реализацией своего послания

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на активную реализацию и экспертную проработку мер, озвученных им в послании Федеральному собранию. Этот процесс должен быть взять под парламентский контроль, добавил глава государства, выступая на заседании Совета законодателей, сообщило РИА «Новости».

Путин напомнил, что в послании были озвучены конкретные задачи, которые предстоит решить для улучшения качества жизни россиян.

«Я здесь, конечно же, очень рассчитываю на нашу с вами активную совместную работу, на вашу поддержку, <...> эффективное законодательное сопровождение и, конечно, на постоянный настойчивый, без всяких поблажек парламентский контроль», — сказал президент.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы уже работают над планом по реализации послания президента. На заседании 22 апреля они представили свои наработки по внесению изменений в законотворческие проекты на текущую сессию и до конца этого года. По мнению Матвиенко, законодательное обеспечение отдельных инициатив, которые прозвучали в ходе послания президента, завершится вовремя.