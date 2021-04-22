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    22 апреля 2021, 10:20

    Сенаторы выработают план по реализации послания президента

    Полина Петрова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы обсудят план действий по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 22 апреля в 14:00, написало ИА НСН.

    Сенаторы выработают план по реализации послания президента

    Уточняется, что в рамках заседания комитеты Совфеда представят свои наработки по внесению изменений в законотворческие проекты на текущую сессию и до конца этого года. Матвиенко подчеркнула, что обсуждение плана действий является важным этапом работы и будет транслироваться в прямом эфире.

    По словам председателя, некоторые из затронутых лидером РФ тем уже обсуждались Советом Федераций. Она выразила уверенность, что законодательное обеспечение инициатив завершится вовремя.