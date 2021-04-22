Сенаторы выработают план по реализации послания президента

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы обсудят план действий по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 22 апреля в 14:00, написало ИА НСН.

Уточняется, что в рамках заседания комитеты Совфеда представят свои наработки по внесению изменений в законотворческие проекты на текущую сессию и до конца этого года. Матвиенко подчеркнула, что обсуждение плана действий является важным этапом работы и будет транслироваться в прямом эфире.

По словам председателя, некоторые из затронутых лидером РФ тем уже обсуждались Советом Федераций. Она выразила уверенность, что законодательное обеспечение инициатив завершится вовремя.