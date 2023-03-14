Общество 14 марта 2023, 18:47 Путин поставил задачу кардинально повысить уровень жизни на Дальнем Востоке Путин: качество жизни в регионах Дальнего Востока нужно кардинально повышать РИА «Новости»

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Качество жизни населения на Дальнем Востоке необходимо кардинально повышать, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства поднял этот вопрос в ходе совещания по вопросам развития городов в этих регионах страны.

В частности, президент указал на необходимость создания комфортной и безопасной городской среды в дальневосточных регионах. Важно также решить инфраструктурные, экологические проблемы.

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Путин подчеркнул, что для решения этих задач предстоит приложить серьезные усилия.

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Отдельно он указал на необходимость придать дополнительный импульс деловым инициативам на Дальнем Востоке. Нужно открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации жителей, отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что Дальний Восток должен стать современным и привлекательным для учебы, работы и бизнеса.