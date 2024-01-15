Общество 15 января 2024, 10:38 Путин поставил важную задачу ветеранам спецоперации Путин поставил задачу ветеранам СВО поддерживать семьи погибших товарищей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума ветеранов спецоперации «Вместе победим», отметив, что важной задачей является поддержка семей погибших товарищей. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

По мнению российского лидера, необходимо укреплять систему социальных гарантий для участников СВО, повышать эффективность оказания медицинской помощи, реабилитации. Кроме того, нужно создавать условия, чтобы ветераны смогли реализовать себя в гражданской жизни — во всех сферах экономики, бизнесе, власти.

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Ветеранское движение в России объединило настоящих патриотов, подчеркнул Путин. Они помогают воспитывать молодое поколение и продвигать востребованные гуманитарные проекты. Президент выразил уверенность в том, что форум «Вместе победим» поможет решить множество ветеранских вопросов.

Ранее Путин заявил, что семьи погибших героев СВО получат поддержку со стороны государства.