Общество 12 сентября 2023, 13:17 Путин посоветовал уехавшим деятелям искусства работать, а не «капать на мозги» россиянам Путин: из России уехали 160-170 деятелей культуры РИА «Новости»

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Творческим людям, которые уехали за границу, лучше заниматься непосредственно своей работой, а не капать другим россиянам на мозги. На это указал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом Путин допустил, что Россия могла что-то потерять после отъезда талантливых людей.

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«Но, с другой стороны, я честно скажу, может, лучше он тогда пускай и делает там за границей, интересы которой хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности», — подчеркнул он.

По словам главы государства, за последнее время из страны уехали около 160-170 представителей культуры, которые не согласны с политикой российской власти. Примерно такие цифры, в частности, дают и журналисты.

Одним из покинувших Россию оказался блогер Даня Милохин. Он уже не раз уезжал из страны, но недавно вернулся. Однако после предложения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить его на срочную службу молодой человек вновь отправился за границу.