Путин посмертно наградил уральского хирурга, умершего из-за COVID-19
Об этом говорится в указе президента РФ «О награждении государственными наградами РФ». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Юрий Мансуров был главой отделения Свердловской областной клинической больницы №1 и хирургом высшей категории, напомнил Znak.com. Он заразился коронавирусом на работе. Об этом написал портал Ura.ru.
Врач долгое время находился в тяжелом состоянии. Мансуров умер в июне в больнице №40. Жена хирурга сообщила о результатах вскрытия. Они показали, что у ее супруга «разрушились легкие». Смерть наступила именно из-за коронавируса. Хирург стал первой официально зарегистрированной жертвой эпидемии среди медработников Среднего Урала. В честь врача в ОКБ№1 установлена памятная доска.
Этим же указом президент наградил знаком отличия 98-летнюю Зинаиду Корневу. Она собрала более 4,5 миллиона рублей для помощи медицинским работникам в пандемию.