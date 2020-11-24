Путин посмертно наградил уральского хирурга, умершего из-за COVID-19

Хирург Юрий Мансуров из Екатеринбурга, работавший в разгар эпидемии коронавируса и скончавшийся от COVID-19, получил орден Пирогова посмертно. Президент Владимир Путин присудил врачу награду «за самоотверженность и высокий профессионализм».

Об этом говорится в указе президента РФ «О награждении государственными наградами РФ». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Юрий Мансуров был главой отделения Свердловской областной клинической больницы №1 и хирургом высшей категории, напомнил Znak.com. Он заразился коронавирусом на работе. Об этом написал портал Ura.ru.

Врач долгое время находился в тяжелом состоянии. Мансуров умер в июне в больнице №40. Жена хирурга сообщила о результатах вскрытия. Они показали, что у ее супруга «разрушились легкие». Смерть наступила именно из-за коронавируса. Хирург стал первой официально зарегистрированной жертвой эпидемии среди медработников Среднего Урала. В честь врача в ОКБ№1 установлена памятная доска.

Этим же указом президент наградил знаком отличия 98-летнюю Зинаиду Корневу. Она собрала более 4,5 миллиона рублей для помощи медицинским работникам в пандемию.