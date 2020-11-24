Путин наградил ветерана из Петербурга за сбор денег для медиков

Ветеран из Санкт-Петербурга — 98-летняя Зинаида Корнева — собрала более 4,5 миллиона рублей для помощи медработникам в разгар пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин наградил ее знаком отличия «за благодеяние».

Соответствующий указ был опубликован 23 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия „За благодеяние“ Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург», — сказано в документе.

Жительница Петербурга организовала сбор средств на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда. Корнева вдохновилась поступком британского ветерана Тома Мура, который собрал 33 миллиона фунтов на борьбу с коронавирусом.

Деньги Ветеран Великой Отечественной войны собирала для медиков, которые заболели COVID-19, а также их семей благодаря YouTube. На видеохостинге Корнева публиковала истории о войне из своей жизни.

Зинаида Корнева родилась в 1922 году. Во время Великой Отечественной войны она была начальником наблюдательного поста и обнаружила сотни вражеских самолетов. Кроме того, женщина принимала участие в боевых действиях на территории Польши, Украины и Германии.