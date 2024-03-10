Общество 10 марта 2024, 16:38 Путин пошутил о желании сделать прическу с дредами Путин на фестивале молодежи пошутил про прическу с дредами РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин на встрече с участниками фестиваля молодежи обратил внимание на прическу одного из студентов. Глава государства пошутил, что тоже хочет сделать себе дреды. Видеозапись с разговором показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Мне тоже надо такую прическу сделать», — с улыбкой отметил Путин, когда фотографировался вместе со студентом из Нигерии, у которого волосы были заплетены в дреды.

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Фотографии главы государства с участниками фестиваля опубликовал личный сайт президента.

Ранее российский лидер принял участие во Всемирном фестивале молодежи, который прошел в Сочи 6 марта. Он пообщался с участниками мероприятия и выступил на нем с речью. Путин пошутил, что ему не потребуется умная колонка, так как с ним на связь постоянно выходит руководитель «Сбера» Герман Греф.