Общество 18 августа 2023, 09:52 Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес за нарушения Путин поручил Генпрокуратуре на уровне закона запретить полиции наказывать бизнес РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре на законодательном уровне запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов. Указ опубликовали на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство <…> изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции», — указали в публикации.

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Теперь правоохранители не смогут привлекать бизнесменов к административной ответственности за нарушение обязательных требований. За действиями предпринимателей и соблюдением ими предписаний будут следить контрольные органы на государственном и муниципальном уровне.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию до 30 ноября. Этот пункт добавили в список поручений главы государства по итогам ПМЭФ.