Власть 17 августа 2023, 18:40 Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в Россию Путин распорядился ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию до 30 ноября РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин передал поручение правительству до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию. Этот пункт добавили в список поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили на сайте Кремля.

«Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию», — указали в сообщении.

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Перевод активов бизнеса предложили провести за счет регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в случае, когда возможность смены их юрисдикции блокируют или она не предусмотрена законодательством страны, а такая компания зарегистрирована.

Ответственным за реализацию поручения назначили премьера-министра России Михаила Мишустина.

Ранее Путин поручил МИД России уведомить недружественные государства о приостановке положений налоговых договоров, писал RT. Указ приняли в связи с недружественными действиями некоторых стран.