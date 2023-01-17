17 января 2023, 14:31
Путин поручил стимулировать рост реальных зарплат
Президент Путин отдал поручение стимулировать рост реальных зарплат в России
Правительство России должно сделать все необходимое, чтобы стимулировать рост занятности и реальных зарплат. Соответствующее поручение на совещании по экономическим вопросам отдал президент Владимир Путин.
«Инфляция прямо влияет на доходы граждан, поэтому нужно стремиться добиться ощутимого роста доходов», — сказал он.
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Глава государства отметил, что в ряде регионов сохраняются проблемы с оплатой труда и неполной занятостью населения.
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«Правительству необходимо работать в этом направлении», — добавил Путин.
Президент также сообщил о позитивной динамике отечественной экономики, несмотря на санкционные ограничения западных стран.
«По итогам прошедших 11 месяцев ВВП снизился всего лишь на 2,1%, а по итогам года ожидается 2,5%», — отметил президент.
Ранее Путин поручил закрепить тенденцию к росту российской экономики.
Владимир Путин
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