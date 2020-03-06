Путин поручил сократить оформление маткапитала до пяти дней

Сейчас оформление маткапитала занимает 15 календарных дней. Путин поручил сократить этот срок до пяти дней. В будущем рассмотрение документов будет происходить в электронном формате.

«Мы это обсуждали неоднократно, мы договорились о том, что оформление материнского капитала должно быть существенно сокращено по срокам, но на сегодняшний день мы договорились с 15 календарных дней уйти на, по-моему, пять рабочих», — цитирует президента России Владимира Путина РИА «Новости».

В дальнейшем система должна работать без заявлений от россиян. Таким образом, компании, различные органы управления и финансовые учреждения будут обмениваться информацией в электронном виде. Чтобы это начало работать, в регионах должны создать «полноценную базу, чтобы наполнить этой базой соответствующую электронную систему». По словам Путина, сейчас специалисты уже занимаются этим вопросом.

«Задача поставлена, надеюсь, что она будет запущена со следующего года», — заключил президент.

Как показало ранее проведенное исследование, 25% россиян хотят улучшить жилищные условия с помощью маткапитала. Еще 22% жителей рассказали, что хотят взять семейную ипотеку.

Согласно закону о расширении программы маткапитала, если в семье с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, то взрослые смогут получить 466 тысяч 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей — 616 тысяч 617 рублей. Деньги можно вложить в обучение детей, улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии матери или покупку специальных устройств для детей с инвалидностью.