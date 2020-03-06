Россияне рассказали, на что хотят потратить маткапитал

Начиная с этого года обладателей маткапитала будет становиться больше, так как выплаты делают даже за первого ребенка. Специалисты решили выяснить, на что россияне планируют потратить деньги. Как показал опрос, 25% родителей хотят улучшить жилищные условия.

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ и компании ДОМ.РФ, четверть жителей России планируют с помощью маткапитала улучшить жилищные условия. О желании взять семейную ипотеку рассказали 22% опрошенных, пишет газета «Известия».

Сейчас в улучшении условий проживания нуждаются 40% российских семей. Несмотря на то, что за два года этот показатель снизился на 5%, он все равно остается высоким. Как пояснили жители, государственной поддержкой не получается воспользоваться из-за несоответствия критериям программ. Такую проблему озвучили 57% граждан. Еще 11% респондентов заявили о непривлекательных условиях подобных программ.

При этом семьи могут использовать маткапитал не только на жилье. Эти средства можно вложить в обучение детей, формирование будущей пенсии матери или покупку специальных устройств для детей с инвалидностью.

Закон о расширении программы маткапитала подписал президент России Владимир Путин. Если в семье с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, то взрослые смогут получить 466 тысяч 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей — 616 тысяч 617 рублей.