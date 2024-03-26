Общество 26 марта 2024, 13:59 Путин пообещал укреплять органы прокуратуры в новых регионах России Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин поблагодарил российских прокуроров, особенно выделив сотрудников прокуратуры в новых регионах. Он пообещал укреплять органы прокуратуры в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Об этом глава государства заявил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Это важно для их эффективной интеграции в единое экономическое, правовое, административное, социальное пространство России», — отметил Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что сотрудники надзорных ведомств внесли вклад в борьбу с попытками вмешательства во внутренние дела страны. Он также акцентировал внимание на важности работы прокуроров по ряду направлений, в том числе по вопросам контроля в сфере ЖКХ.

Нужно улучшить качество жизни граждан, российских семей, защищать их трудовые, социальные права, подытожил Путин.

Ранее президент указал на необходимость защиты прав военнослужащих ВС России.