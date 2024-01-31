Общество 31 января 2024, 16:02 «Автодор» анонсировал масштабную реконструкцию на М-4 «Дон» в Ростовской области

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Госкомпания «Автодор» заявила о планах по проведению масштабной реконструкции участков трассы М-4 «Дон» в 2024 году. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru.

Главное управление Госэкспертизы уже одобрило проект ремонта пути. Специалисты приступили к поиску источника финансирования.

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По данным организации, результатом реализации программы станет возведение временных объездов. Кроме того, будут разобраны старые дорожные сооружения и переустроены инженерные коммуникации.