20 апреля 2024, 14:10
Путин поручил изучить вопрос сотрудничества в ядерной медицине в рамках БРИКС
Президент Владимир Путин заявил о необходимости рассмотреть возможность сотрудничества в ядерной медицине в рамках саммита БРИКС. Перечень поручений главы государства опубликовали на сайте Кремля.
Правительство и МИД займутся изучением вопросов, связанных с партнерством профильных научных центров в области развития ядерной медицины. Они также рассмотрят возможность разработки и внедрения при партнерстве с БРИКС радиофармацевтических лекарственных препаратов.
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Эти поручения Путин составил после пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными. Ответственными за выполнение назначили председателя правительства Михаила Мишустина и главу МИД Сергея Лаврова.
Ранее российский лидер поручил простимулировать спрос на биотехнологическую продукцию. Правительство представит доклад о проделанной работе до 1 сентября этого года.
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