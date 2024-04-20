Общество 20 апреля 2024, 14:10 Путин поручил изучить вопрос сотрудничества в ядерной медицине в рамках БРИКС РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил о необходимости рассмотреть возможность сотрудничества в ядерной медицине в рамках саммита БРИКС. Перечень поручений главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Правительство и МИД займутся изучением вопросов, связанных с партнерством профильных научных центров в области развития ядерной медицины. Они также рассмотрят возможность разработки и внедрения при партнерстве с БРИКС радиофармацевтических лекарственных препаратов.

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Эти поручения Путин составил после пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учеными. Ответственными за выполнение назначили председателя правительства Михаила Мишустина и главу МИД Сергея Лаврова.

Ранее российский лидер поручил простимулировать спрос на биотехнологическую продукцию. Правительство представит доклад о проделанной работе до 1 сентября этого года.