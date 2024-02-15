Важное 15 февраля 2024, 17:36 Путин пообещал хранить память о героях войны в Афганистане Путин: Россия будет хранить память о мужественно сражавшихся на афганской земле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россияне всегда будут хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле. Об этом президент Владимир Путин заявил в обращении к участникам вечера, приуроченного к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Послание опубликовали на сайте Кремля.

Президент напомнил, что сотни тысяч солдат и гражданских специалистов достойно выполняли свой долг в сложных условиях, проявляя бесстрашие и отвагу.

Реклама

Путин также отметил, что ветераны-афганцы смогли через десятилетия пронести нерушимое боевое братство, которое помогло им преодолеть все испытания.

В современных реалиях участники афганской войны также добровольно участвуют в спецоперации и уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи, резюмировал глава государства.

День памяти воинов-интернационалистов в России отмечают 15 февраля. В этот день в 1989 году советские войска полностью вышли из Афганистана.