Подмосковье 15 февраля 2024, 15:17 Митинг к годовщине вывода войск из Афганистана прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнченогорск

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Митинг, посвященный 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел на Советской площади в Солнечногорске. Участники почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Более 400 жителей Солнечногорска принимали участия в боевых действиях в Афганистане. Девять из них погибли.

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Участие в памятном митинге приняли представители администрации муниципалитета, общественных и ветеранских организаций, молодежных движений, а также ветераны боевых действий в Афганистане, депутаты, школьники и жители округа.

«В этот день мы чтим память тех, кто отдал жизни, исполняя свой интернациональный долг вдали от отечества. Помним события Афганской войны и всех героев, павших в боях сражений. Желаем крепкого здоровья уважаемым ветеранам боевых действий. Ждем и скорейшего выполнения всех поставленных перед нашими соотечественниками задач, которые в эти минуты в зоне специальной военной операции с оружием в руках отстаивают наше с вами право на русскую цивилизацию», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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