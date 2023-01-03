Общество 03 января 2023, 16:08 Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой, чью открытку снял с «Елки желаний» Президент Путин позвонил девочке, мечту которой исполнил в рамках акции «Елка желаний» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, мечту которой исполнил в раках акции «Елка желаний». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», — сказал представитель Кремля.

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Девочка мечтала полюбоваться северным сиянием и прокатиться на оленях.

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Всего российский лидер снял три открытки «Елки желаний» в Центральном выставочном зале «Манеж». Благодаря президенту восьмилетняя Александра Титаренко из Запорожской области отправилась в поездку в Крым, а семилетний Давид Шмелев из Ставропольского края посетил Военную академию Вооруженных сил России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров исполнил мечту московского мальчика Максима Кузнецова совершить экскурсию на подводную лодку.