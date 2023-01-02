Общество 02 января 2023, 12:19 Лавров исполнил мечту мальчика побывать на подлодке ТАСС: глава МИД Лавров исполнил желание ребенка побывать на подводной лодке РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров воплотил в жизнь мечту московского мальчика Максима Кузнецова побывать внутри подводной лодки. Желание ребенка министр исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний», сообщил ТАСС.

Максим посетил экскурсию на дизельной подлодке Б-396 «Новосибирский комсомолец», которая находится в Музее Военно-морского флота России. Ребенка познакомили с работой приборов управления и внутренним устройством подлодки.

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«Приятно, что наш МИД стал той структурой, которая сделала новогодний подарок Максиму», — отметил Лавров.

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В ходе беседы с ребенком стало известно, что он давно увлекается сборкой моделей фирмы «Звезда», а его отец сам был моряком.

«Давайте мы купим набор для сборки. Максим его соберет, а экспонат поставим в музее МИД», — предложил Лавров.

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