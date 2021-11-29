Путин подписал закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже жилья

Президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже недвижимости. Льгота будет действовать при условии, что они покупают на эти деньги новое жилье.

Документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон будет действовать при сделках по продаже квартир начиная с 1 января 2021 года. Теперь многодетным семьям не придется платить налог при продаже квартиры, дома или их частей, если вырученные средства будут направлены на новое жилье или улучшение жилищных условий.

Освобождение от уплаты НДФЛ предоставляется, если новое жилье покупается в том же году, в котором продано старое, либо не позднее 30 апреля следующего года. Кадастровая стоимость квартиры на продажу не должна быть выше 50 миллионов рублей, при этом она не должна превышать кадастровую стоимость нового жилья. При этом ни у кого из членов семьи не должно быть в собственности другой жилплощади, которая на 50% больше площади нового жилья.

Ранее в России предложили расширить льготы на владение автомобилями для многодетных семей.