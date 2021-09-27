Расширить налоговые льготы на авто для многодетных предложили в России

Первый зампред председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил расширить налоговые льготы на автомобили для многодетных семей. Об этом написал RT.

В обращении, направленном в правительство, Петров предложил установить единые общефедеральные правила получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличить возможности льготного владения автомобилями до трех машин на семью.

На данный момент в Москве и Московской области освобождают от уплаты налога только на одну машину в семье на выбор, а в Санкт-Петербурге льгота действует только на автомобиль, мощность двигателя которого составляет не более 150 лошадиных сил. Петров указал, что многие семьи владеют иномарками, мощность которых превышает указанную.

«В данной связи прошу вас оценить идею о введении единых общефедеральных правил получения налоговых преференций на владение автомобилями многодетными семьями, а также увеличения возможности льготного владения автотранспортом до трех единиц на семью», — говорится в обращении.