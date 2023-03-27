Важное 27 марта 2023, 15:42 Путин подписал указ о награждении мальчика Федора из Брянской области Путин подписал указ о награждении мальчика Федора, спасшего детей при нападении ДРГ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» 10-летнего мальчика, который спас двух детей во время нападения украинской ДРГ в Брянской области. Юного героя зовут Федор С.

Боевики украинской диверсионно-разведывательной группы атаковали один из населенных пунктов Брянской области 2 марта. Преступники обстреляли гражданский автомобиль, в котором находились несовершеннолетние.

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Федор получил ранение, но, несмотря на это, смог вывести двух других маленьких детей и помог им спрятаться в безопасном месте. Благодаря действиям школьника они не пострадали. За это мальчика представили к награде.

Школьник перенес операцию. В середине марта его выписали из больницы. Семье ребенка подарили новый дом. Мальчику также вручили медаль «Доблесть и отвага» от Следственного комитета.